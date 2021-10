O tragedie a avut loc in aceasta dimineața pe ruta București Nord-Brașov. O femeie in varsta de 60 de ani a murit, dupa ce a fost calcata de tren. Potrivit surselor Puterea, femeia era de loc din Posada și suferea de depresie de aproximativ doi ani. Tragedia fost semnalata de catre martori. Mai multe persoane au incercat sa scoata trupul neinsuflețit de pe șine. Pompierii SMURD au intervenit imediat, insa nu au mai putut face nimic. In tot acest timp, trenul cu calatori a fost oprit intr-o curba. The post Tragedie pe calea ferata! O persoana a murit dupa ce a fost calcata de tren, pe ruta București…