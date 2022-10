Stiri pe aceeasi tema

- Un microbuz care circula sambata pe A1, pe sensul de mers Deva-Timisoara, s-a izbit la un moment dat de un parapet. In urma impactului, un barbat a murit, iar alte trei persoane, printre care un copil de cinci ani, au fost ranite. Sectia de Pompieri Ilia si Garda de Interventie Dobra au intervenit sambata…

- Secția de Pompieri Ilia și Garda de Intervenție Dobra au intervenit in urma cu puțin timp cu o autospeciala de stingere cu apa și spuma, o autospeciala dotata cu modul de descarcerare și un echipaj SMURD, pentru gestionarea unei situații de urgența provocate de un accident rutier, care a avut loc pe…

- Dupa ce ieri o persoana si-a pierdut viata intr-un accident pe A1, aproape de Pischia, sambata, un alt om a murit in urma unui tragic eveniment rutier. Secția de Pompieri Ilia și Garda de Intervenție Dobra au intervenit in urma cu puțin timp cu o autospeciala de stingere cu apa și spuma, o autospeciala…

- Polițiștii Biroului de Poliție Autostrazi A1 Deva – Nadlac au fost sesizați prin apel 112, astazi, cu privire la faptul ca pe autostrada A1, sens de mers Timișoara – Margina s-a produs un accident de circulație. „Ajunși la fața locului, polițiștii au constatat ca un barbat in varsta de 57 de ani, a…

- Accident de circulație marți seara, pe autostrada A1, intre Timișoara și Arad. La fața locului s-au deplasat de urgența pompierii militari ai Detașamentului Arad cu o autospeciala de stingere cu apa și spuma, o autospeciala cu modul pentru descarcerare, SMURD TIM Arad și SMURD Vinga. Din pacate, la…

- Un barbat a murit strivit intre autospeciala sa și un TIR. Accidentul s-a produs, in noaptea de sambata spre duminica, pe A1, in județul Timiș. Potrivit polițiștilor, un barbat in varsta de 56 de ani a condus un TIR pe A1, dinspre Timișoara catre Deva, iar la un moment dat a acroșat o autoutilitara…

- Patru echipaje de salvatori din cadrul Detasamentului de pompieri Slobozia, cu o autospeciala de stingere cu apa si spuma, o autospeciala de descarcerare, o autospeciala de prima interventie si comanda si o ambulanta SMURD au intervenit de urgenta la un accident rutier produs intre localitatea Slobozia…

- Accident rutier DN 2, Cristesti, jud Iasi, in care au fost implicate un TIR si un autoturism, in urma caruia au rezultat 3 victime constiente, din care una incarcerata in autoturism. Acționeaza o autospeciala de intervenție cu module de descarcerare un echipaj de prim ajutor calificat SMURD de la Sectia…