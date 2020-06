Stiri pe aceeasi tema

- Tragedie fara margini! Un roman care locuia in Italia și-a pierdut viața intr-un incendiu ce ar fi fost provocat de un gratar. Conaționalul a fost gasit carbonizat de pompierii sosiți la fața locului pentru stingerea incendiului.

- Tragedie fara margini petrecuta in județul Galați! O familie tanara, impreuna cu un copil in varsta de un an a murit intr-un cumplit accident rutier, vineri dimineața pe 29 mai. Mama avea 23 de ani, tatal 28, iar copilașul doar un an. POlițistul care a intervenit povestește cum a incercat sa ii ajute,…

- Tragedie in Olanda. Doi romani au murit chiar in microbuzul cu care mergeau la munca. Cei doi mergeau spre munca, alaturi de alți șapte colegi, care au fost și ei grav raniți, dupa ce microbuzul cu care circulau s-a izbit de un autoturism condus de o tanara șoferița, ranita și ea."Accidentul…

- Drama intr-o familie din București: un copil de aproximativ doi ani a pierit, dupa ce a cazut in gol de pe balconul unui apartament dintr-un bloc aflat in sectorul 6. Tragedia s-a produs pe Bulevardul Timișoara, din Capitala. In ciuda eforturilor cadrelor medicale, copilul nu a putut fi salvat. “Din…

- Tragedie pentru o familie din Ucraina, dupa ce fetița lor in varsta de 6 ani a murit de hipotermie. Micuța și-a pierdut ochelarii și nu a mai știut drumul spre casa. Trupul neinsuflețit al copilei a fost gasit de catre autoritați!

- Patru frati dintr-o comuna olteana isi asteapta cuminti randul sa poata lucra pe singurul telefon mobil al familiei. Parintii isi impart putinii bani pentru traiul zilnic si economiile necesare pentru operatiile anuale ale unuia dintre copii.

- O tanara a murit in Spitalul de Urgența Roman la o zi dupa ce a nascut o fetița. Medicii susțin ca a suferit o complicație rara, insa tatal copilului a depus plangere la Poliție, anunța MEDIAFAX.Tanara de 29 de ani din Roman a murit marți, la o zi dupa ce a nascut. Femeia era la a doua…