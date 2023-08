Stiri pe aceeasi tema

- O extracție obișnuita la stomatolog s-a transformat intr-o mare drama. O fetița din Columbia, in varsta de 8 ani, a murit la scurt timp dupa ce i-a fost extrasa o masea. Devastata de durere, mama a povestit ca micuța s-a inecat cu propriul sange.

- O fetița de 8 ani din Tolima, Columbia, a murit in urma unei hemoragii puternice dupa ce i-a fost extrasa o masea, la cabinetul unei stomatolog, a declarat mama copilei, pentru un post local de știri, citata de tabloidul britanic Daily Mail.Femeia a declarat ca fetița ei, pe nume Salome Bohorquez, se…

- Trei barbați au fost scoși in stare de inconstienta dintr-o fantana, din judetul Buzau. Unul dintre ei nu a reactionat la manevrele de resuscitare si a fost declarat decedat. Incidentul a avut loc duminica seara in comuna Naieni, satul Fintesti, in timp ce aceștia incercau sa curețe fantana. La fata…

- Aseara, pe 20 iulie, in jurul orei 23:50, o batrana de 65 de ani din Iasi s a aruncat in fata unui tren care circula pe ruta Chisinau ndash; Bucuresti. Femeia a murit in urma impactului. Conform unui comunicat de presa pus la dispozitie de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta din Iasi, aseara, pe…

- Un barbat și o fetița de doar 11 ani și-au pierdut viața in munții din Ucraina dupa ce au fost loviți de un fulger in timpul excursiei. Salvatorii au reușit sa o salveze la timp pe cea de-a treia victima. Femeia, gasita in stare de șoc linga cadavrele turiștilor decedați, a fost escortata impreuna cu…

- Tragedie in Rusia! O tanara banchera a sfarșit tragic dupa ce a cazut de la etajul 11. Martor la cumplitul incident a fost chiar prietenul femeii. Tot el a fost și cel care a chemat ajutoare. O tanara a murit dupa ce s-a aruncat de la etaj Incidentul a avut loc intr-un bloc din nordul […] The post O…

- Tragedie cumplita pentru o familie din Cluj! O fetița de 3 ani a murit dupa ce ar fi cazut in groapa sapata de tatal ei in curtea casei, intr-un moment de neatenție. Salvatorii care au ajuns la fața locului au crezut inițial ca fata s-a inecat cu un bol alimentar.Doua echipaje SMURD, dintre care unul…

- Potrivit ISU Teleorman, o mama si copilul ei de 3 ani au murit, luni dimineata, intr-un incendiu de locuinta in localitatea teleormaneana Vartoapele de Sus, cauza probabila a declansarii focului fiind un scurtcircuit.