Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin opt persoane, dintre care sase copii, au murit duminica in urma unui incendiu izbucnit intr-un cartier din orasul american Chicago, au informat oficialii locali, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Accidentul s-a soldat cu zeci de morti si de raniti. Zeci de morti dupa ce un un autocar s-a rasturnat in Ecuador. Cel putin 24 de persoane au murit, iar alte 19 au fost ranite dupa ce un autocar a intrat in coliziune cu un alt vehicul in Ecuador, anunta autoritatile locale, citate de site-ul agentiei…

- Tragedie in județul Timiș! Trei persoane si-au pierdut viata in judetul, dupa ce o masina a intrat pe contrasens si s-a izbit violent de un TIR. Victimele, doi barbati si o femeie, au ramas prinse intre fiare si a fost nevoie de interventia echipajelor de la descarcerare. Din nefericire, cei trei…

- Serviciile de urgenta din regiunea Krasnodar au anuntat ca incendiul a fost stins dupa aproximativ doua ore, scrie mediafax.ro.Focul a izbucnit accidental, a comunicat Primaria orasului Soci.Opt persoane, posibil angajati sezonieri din tari foste sovietice, au murit in incendiu.…

- Accident tragic pe traseul Leușeni-Chișinau. Patru persoane au murit, dintre care trei erau copii cu varstele cuprinse intre 4 și 16 ani, iar altele 4 sunt spitalizate.Potrivit informațiilor, aceștia se aflau intr-o caruța.

- Ministerul Sanatatii a comunicat ca 34 dintre decese au avut loc in Montreal. Autoritatile au precizat ca majoritatea celor care au murit in timpul caniculei aveau peste 60 de ani si sufereau de boli cronice. Temperaturile au scazut de atunci, iar pentru marti este prevazuta o maxima de 27 de grade…

- Cel putin 34 de persoane au fost declarate moarte in urma scufundarii feribotului din apropierea coastelor insulei Sulawesi din Indonezia, la bordul caruia se aflau 189 de persoane, 155 dintre acestea fiind salvate, dupa anuntul facut miercuri de autoritatile indoneziene, informeaza agentia EFE.