- sursa foto: Mihail Agafita\ Agora.md Cladirea Filarmonicii Naționale „Serghei Lunchevici” din Chișinau a fost cuprinsa, joi, in jurul pranzului, de un incendiu. Focul a plecat de la acoperișul unei anexe a filarmonicii dar a cuprins, in scurt timp, toata cladirea, arzand totul in jur. Acoperișul filarmonicii…

- Primarul Ion Ceban, premierul Ion Chicu si presedintele Igor Dodon au vizitat vineri, 25 septembrie, cladirea Filarmonicii din Chisinau, mistuita de flacari in dupa-amiaza zilei de joi. Edilul a anuntat ca pentru artiști va fi găsită o sală pentru a continua activitatea.

- Moldovenismul, ca produs rusesc, reprezinta esența confruntarilor dintre cetațenii de ieri și de azi din R. Moldova. În perioada de ocupație sovietica, moldovenismul, fabricat în laboratoarele staliniste și cominterniste, constituia un mijloc camuflat de a desprinde…

- Azi, 18 august, la Ungheni a fost dat startul lucrarilor de renovare a sistemului de apeduct de pe strada Naționala și Solidaritații. ”Este un proiect pe care l-am așteptat foarte mult”, a subliniat primarul de Ungheni, Alexandru Ambros. La evenimentul de lansare a fost prezent Peter Michalko, Ambasadorul…

- Vicepreședintele Parlamentului de la Chișinau trage un semnal de alarma cu privire la un depozit de armament al Rusiei din Republica Moldova. Mihai Popșoi, vicepreședintele Parlamentului din Republica Moldova, este de parere ca depozitul de armament din Transnistria reprezinta un adevarat pericol.…

- Taraclia este un oras din Republica Moldova, centrul administrativ al raionului Taraclia. Amplasat in sudul Republicii Moldova, pe partea stinga a riului Lunguta este situat la o distanța de 161 km de Chișinau. Conform datelor recensamintului din anul 2002, populatia orasului Taraclia constituie 13756…

- Redam mai jos interviul acordat de regizorul Iuri Harmelin pentru Sputnik Moldova: In zilele de odina, Teatrului de Stat pentru Tineret "S uliti Roz", condus de Iuri Harmelin deschide un nou sezon. Neobișnuit de timpuriu, pentru ca potrivit tradiției teatrale, evenimentul avea loc de obicei…

- CHIȘINAU, 30 iun - Sputnik. Ministerul Sanatații anunța ca coronavirusul a mai facut cinci victime. Este vorba despre patru femeie cu varstele de 55, 61, 71 și 78 de ani, originare din Ialoveni, Florești, Taraclia și Chișinau. Toate sufereau și de alte maladii, cum ar fi: diabet zaharat sau hipertensiune…