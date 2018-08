Stiri pe aceeasi tema

- Marinarul care a fost dat disparut, sambata, dupa ce a cazut de la bordul unei nave in Canalul Dunare-Marea Neagra a fost gasit, sambata dupa-amiaza, de scafandri, inecat, la aproximativ un kilometru de locul din care a disparut.

- Marinarul care a fost dat disparut, sambata, dupa ce a cazut de la bordul unei nave in Canalul Dunare-Marea Neagra a fost gasit, sambata dupa-amiaza, de scafandri, inecat, la aproximativ un kilometru de locul din care a disparut, scrie Mediafax.Reprezentanții ISU „Dobrogea” Constanța au transmis…

- Trei echipaje de scafandri din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea cauta o persoana care a cazut peste bordul unei nave, sambata, 25 august. Accidentul s-a produs pe Canalul Dunare-Marea Neagra, in zona Portului Cernavoda. Din primele informatii, ambarcatiunea este sub pavilion…

- Tragedia nopții in Romania. Un politist din Iasi a murit, vineri seara, in urma unui accident rutier petrecut in apropierea municipiului, el aflandu-se intr-o misiune pentru cautarea unui copil dat disparut.

- Trupurile a doua fete, una de 16 ani si cealalta de 19 ani, inecate marti in Dunare, sunt cautate de scafandrii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Braila, potrivit informatiilor furnizate de purtatorul de cuvant al ISU Braila, locotenent colonel Stefan Stoian, pentru Agerpres. Evenimentul s…

- Peste 100 de persoane participa, joi, la operatiunea de cautare a unui copil in varsta de sase ani din orasul Balan, care a disparut de la domiciliu in data de 2 iulie, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Harghita, Gheorghe Filip.

- Trupul neinsufletit al marinarului care a cazut in Dunare, in noaptea de marti spre miercuri, de la bordul unei navei ancorata in rada Portului Cernavoda, a fost recuperat miercuri dupa-amiaza de catre...

- Trei adulti si un copil de doi ani au fost raniti, sambata, dupa ce masina in care se aflau a cazut in rau, la Timisul de Sus, in judetul Brasov. Diferenta de nivel dintre Drumul National 1 si rau este de aproximativ noua metri, scrie Romania TV. vReprezentantii ISU Brasov au anuntat, sambata, ca mai…