TRAGEDIE. Mama unui celebru medic antivaccinist a murit de coronavirus Mama medicului ieșean Razvan Constantinescu, un cunoscut contestatar al vaccinurilor anti-COVID, a murit vineri, 22 octombrie, rapusa de coronavirus. In urma cu cateva zile, medicul a anunțat pe Facebook ca mama sa este infectata cu virusul Covid 19 și se afla, de doua saptamani, „intre viața și moarte”. „O doamna vaccinata a vizitat-o pe mama in creierul munților și i-a dat mizeria. De doua saptamani, suntem intre viața și moarte. Conform prostavanimii din presa, acea doamna era ”imunizata” (!). Acum 10 zile, a murit gastroenterologul din Targu Neamț, vaccinat full. Nu virusul prelucrat de derbedei,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

