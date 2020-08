O tragedie rutiera soldata cu moartea unui barbat și ranirea a doi copii sau petrecut astazi dupa amiaza langa Timișoara. Un barbat de 65 de ani conducea o motocicleta pe DJ 691, dinspre Timișoara spre Fibis, iar la un moment dat intr-o curba la dreapta nu a adaptat viteza intrand in coliziune cu un autoturism condus din sensul opus de mers de catre un barbat de 38 de ani. In urma impactului motociclistul a decedat iar doua fetițe de 5 și 7 ani, pasagere in autoturism, au fost și ele ranite și transportate la spital.