- Autoritațile informeaza ca o femeie a fost gasita moarta in zona Lacului Morii din București. Aceasta a fost atacata de o haita de caini in timp ce alerga."Astazi, 21 ianuarie 2023, polițiștii Direcției Generale de Poliție a Municipiului București - Secția 20 Poliție au fost sesizați, prin 112, cu privire…

