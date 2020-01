Stiri pe aceeasi tema

- CUMPLIT! Miercuri dupa-amiaza, șoferul unui autoturism condus dinspre Orlat spre Cristian- pe DJ 106E , a patruns pe contrasens. Ca urmare, autoturismul a intrat in coliziune frontala cu un autobuz condus regulamentar din sens opus. Read More...

- Astazi, in jurul orei 8.00, o duba a fost lovita de tren in comuna Scheia, Suceava. In autoutilitara se aflu doua persoane. Una dintre ele a fost proiectata in afara masinii si a murit, iar cealalta a ramas incarcerata, fiind scoasa de pompierii si predata echipajului SMURD. La fața locului au intervenit…

- Accident grav, intre un microbuz și un autoturism, pe drumul spre Poiana Brașov. Zece persoane au fost ranite, iar șapte dintre ele au fost transportate de urgența la spital. Microbuzul aparținea unei școli de schi, iar in el erau șapte copii. Potrivit ISU Brașov, din autoturism, șoferul…

- Inca un accident cumplit a avut loc astazi. O masina in care se aflau o mama de 27 de ani și fiul ei de 5 ani, a fost spulberata de un alt autoturism pe DN 12A, pe raza localitații Ciobanuș, Bacau.

- Tragedie in ziua de Craciun langa Timișoara. O persoana a murit și noua au fost ranite, miercuri, in urma impactului frontal dintre doua mașini, intre localitațile Remetea Mare și Bucovaț, din județul Timiș, transmite realitateadetimis.net. In zona a fost solicitat elicopterul SMURD, iar printre raniți…

- Tragedie in MARAMURES– un barbat si-a pierdut viata in urma unui accident de circulatie Ieri, 19 decembrie, in jurul orei 11.20, politistii au intervenit la un accident grav de circulatie, produs pe raza localitatii Arduzel. Verificarile efectuate au relevat ca un barbat in varsta de 49 ani, din orasul…

- Doi barbați din județul Alba și-au pierdut viața, joi seara, intr-un accident rutier grav petrecut pe DN 7 Deva – Arad, la Mintia. Aceștia se aflau intr-o autoutilitara care s-a izbit de un...

- Tragedie fara margini in Braila. O familie, mama, tata si fiu, a fost spulberata de o duba la volanul careia se afla un sofer turc. Cei trei se aflau intr-o caruta, intre localitatile Viziru si Bordei Verde.