Stiri pe aceeasi tema

- Doua persoane au murit, iar cel putin 13 sunt in stare critica din cauza consumului excesiv de droguri. Totul s-a intamplat in timpul unui festival de muzica din orasul australian Sydney. Potrivit politiei, alti 700 de oameni sunt sub supravegherea medicilor.

- Cinci persoane au murit in urma a doua accidente produse, in doar cateva ore, pe soselele din Suceava. In primul caz o mașina s-a rasturnat, iar in al doilea o caruța a fost lovita de un autocar care facea curse regulate pe ruta Suceava- Banesti, scrie Mediafax.Primul accident s-a produs in…

- Cel puțin 18 persoane au murit joi in regiunea Oromiya din Etiopia dupa ce un elicopter militar s-a prabușit, relateaza agenția de presa de stat Fana, citata de Reuters.Printre cele 18 persoane decedate se numara 15 militari și trei civili. Autoritațile investigheaza cauza prabușirii…

- Tragedie pe drumul european 79, la ieșirea din Craiova spre Ișalnița. Un motociclist și-a pierdut viața dupa ce s-a izbit de un autoturism. In urma impactului, mașina și motocicleta au luat foc, iar șoferul a ramas incarcerat.

- Tragedie in județul Timiș! Trei persoane si-au pierdut viata in judetul, dupa ce o masina a intrat pe contrasens si s-a izbit violent de un TIR. Victimele, doi barbati si o femeie, au ramas prinse intre fiare si a fost nevoie de interventia echipajelor de la descarcerare. Din nefericire, cei trei…

- 65 de tineri au murit! Procesul din dosarul Colectiv, care dureaza deja de doi ani, ar putea fi reluat de la zero. Judecatorul in mainile caruia a ajuns de la inceput cazul, Mihail Valeriu Terceanu, vrea acum sa se pensioneze, iar daca cererea sa este aprobata de CSM, atunci procesul ar putea fi reluat…

- Zece persoane si au pierdut viata si alte 73 au fost ranite ca urmare a deraierii duminica a unui tren de pasageri in regiunea turca Tekirdag nord vest , a anuntat televiziunea publica turca TRT Haber, care citeaza Ministerul Sanatatii, relateaza AFP citata de Agerpres.ro Potrivit TRT Haber, trenul,…

- Politistii Serviciului Antidrog Cluj, cu sprijinul Directiei Operatiuni Speciale, sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T. - S.T. Cluj, au efectuat perchezitii la locuintele a trei persoane banuite de trafic de droguri de risc si de mare risc si efectuare de operatiuni cu substante psihoactive,…