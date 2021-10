Tragedie la Timișoara. Tată mort și fiică intoxicată, după ce au încercat să se încălzească la aragaz Un barbat de 66 de ani a fost gasit decedat, miercuri seara, in locuinta sa din Timisoara, iar fiica lui, de 38 de ani, in stare de inconstienta, fiind transportata la spital. Cei doi au vrut sa se incalzeasca cu ajutorul aragazului, dupa ce caldura a fost sistata. Potrivit unor surse din randul anchetatorilor, cei […] The post Tragedie la Timișoara. Tata mort și fiica intoxicata, dupa ce au incercat sa se incalzeasca la aragaz appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

