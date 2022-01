Tragedie la TAROM. Gestul la care ar fi recurs o stewardesă, pe fondul concedierilor făcute de companie O stewardesa de la TAROM și-a pus capat zilelor. Tragedia a avut loc pe 29 decembrie. Din primele informații reiese faptul ca femeia de 45 de ani avea multe probleme personale. Angajata TAROM, mama a unui copil, ar fi fost abuzata de soțul sau. Deși femeia s-a refugiat in munca, era stresata de concedierile care […] The post Tragedie la TAROM. Gestul la care ar fi recurs o stewardesa, pe fondul concedierilor facute de companie first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

- Cițu a scris, intr-un mesaj postat pe Facebook, ca are prieteni care au ajuns in spital dupa tragedie și ca, dupa a6 ani, durerea este la fel de puternica. ”Am aprins astazi o lumanare in memoria celor care au pierit la Colectiv, așa cum fac an de an. Este perioada in care imi aduc aminte, inevitabil,…

