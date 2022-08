Tragedie la Târgoviște. O pacientă a murit în timpul unui CT, după ce a băut substanță de contrast Tragedie intr-o clinica privata din Targoviște. O femeie a murit dupa ce cadrele medicale au folosit substanța de contrast pentru investigații imagistice intrucat suferea de cancer la san. In urma cu doua luni femeia de 51 de ani a descoperit ca are cancer la san, facuse o cura de citostatice și se pare ca nu […] The post Tragedie la Targoviște. O pacienta a murit in timpul unui CT, dupa ce a baut substanța de contrast appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

- O pacienta in varsta de 51 de ani a murit, in urma cu cinci zile, intr-o clinica privata din Targoviste, dupa ce a baut o substanta de contrast necesara pentru un examen imagistic. Femeii i s-a facut rau in timpul unui CT.

- O femeie a murit in timp ce se pregatea sa efectueze un CT la o clinica privata din Targoviste, dupa ce cadrele medicale au folosit substanța de contrast pentru investigații imagistice, informeaza Antena3. In urma cu doua luni, femeia de 51 de ani a descoperit ca are cancer la san. Facuse o cura de…

- Un caz halucinant a avut loc intr-o clinica privata din Targoviște, acolo unde o femeie in varsta de 51 de ani și-a gasit sfarșitul. Pacienta venise in unitatea medicala pentru a-și face investigații imagistice de specialitate, la trimiterea medicului. Dupa ce a consumat o substanța data de medici,…

