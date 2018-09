Stiri pe aceeasi tema

- Doua persoane au decedat, iar alte doua au fost ranite in urma unui accident produs sambata noaptea in Salcea, la intrarea in Suceava, in urma coliziunii dintre un autobuz si o caruta, a informat purtatorul de cuvant al ISU

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca in judetul Covasna, traficul rutier este blocat pe D11 Brasov Targu Secuiesc, pe raza comunei Moacsa, din cauza unui accident rutier in care au fost implicate un autoturism si un autotren.In urma evenimentului 2 persoane au…

- Un accident rutier produs, sambata, intre o caruta si o motocicleta la iesirea din Sighisoara spre Medias s a soldat cu sapte persoane ranite, transmite Agerpres.ro. Potrivit purtatorului de cuvant al ISU Mures, Cristian Virag, niciuna dintre cele sapte persoane una diagnosticata cod rosu, doua cod…

- Un grav accident rutier a avut loc in aceasta dimineata in judetul Suceava.Potrivit ISU Suceava, evenimentul rutier a avut loc intre localitatile Falticeni si Bunesti.Din primele informatii patru masini au fost implicate, iar cinci persoane vor fi transportate la spital pentru investigatii medicale…

- Un grav accident de circulație, soldat cu un mort și șase raniți, a avut loc în aceasta dupa-amiaza, pe Drumul Județean (DJ 687), cel care face legatura între municipiile Deva și Hunedoara.

- Purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie al judetului Timis, Alexandra Petrovici, a declarat ca un grav accident rutier a avut loc miercuri seara in localitatea Becicherecu Mic, in apropiere de Timisoara. "Un barbat de 21 de ani a condus un autoturism pe DN 6 din directia Timisoara…

- Un grav accident de mașina a curmat viața unui roman și a dus la ranirea grava a altor trei, dupa ce șoferul autoturismului in care se aflau a ieșit de pe carosabil și a izbit violent mai mulți copaci.

- O tanara de 19 ani si un copil de un an si sase luni, ambii din comuna Romanasi, au decedat, si alte trei persoane au fost ranite, luni seara, dupa ce masina in care erau pasageri a intrat in coliziune cu o autoutilitara, scrie Agerpres. Potrivit unei informari de presa a Inspectoratului Judetean…