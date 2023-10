Stiri pe aceeasi tema

- Un angajat al Spitalului din Alba Iulia a DECEDAT, dupa ce s-a electrocutat in timp ce lucra la instalația electrica a unitații Tragedie la Alba Iulia. Un barbat angajat al Spitalului Județean de Urgența a decedat joi seara, dupa ce s-a electrocutat in timp lucra la instalația electrica a unitații medicale. …

- Joi seara, un barbat de 55 de ani, in timp ce efectua lucrari la instalația electrica din Spitalul Județean de Urgența Alba Iulia, s-a electrocutat. Din pacate, acesta a decedat. Barbatul era angajat al spitalului. Cercetarile sunt continuate pentru stabilirea tuturor imprejurarilor in care a avut loc…

- Tragedie pe un drum din sudul Republicii Moldova. Un copil a decedat miercuri, 13 septembrie, dupa ce a fost lovit de o mașina. Tragedia s-a produs acum doua ore, la Comrat. „Preliminar, in timp ce un autocar staționa pe marginea carosabilului pentru a debarca pasagerii, un copil care a coborat din…

- Tragedie la Matasaru, peste un muncitor care efectua lucrari de consolidare la o unitate de invațamant, ar fi fost surprins sub un zid și a decedat The post Tragedie la Matasaru, peste un muncitor care efectua lucrari de consolidare la o unitate de invațamant,a cazut un zid, și a decedat first appeared…

- Motivul pentru care Spitalul de Urgența din Alba Iulia se judeca cu un pacient pentru cateva sute de lei. Ce s-a intamplat Spitalul Județean de Urgența Alba Iulia se judeca de aproape un an cu un pacient pentru cateva sute de lei. Mai exact este vorba despre un proces care a primit o prima sentința…

- Astazi, 19 iulie 2023, la Spitalul Județean de Urgența Alba a avut loc o conferința de presa, unde a fost anunțata introducerea unui nou program de licența autorizat ARACIS – Asistența Medicala Generala, in cadrul Universitații „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia. In cadrul conferinței au luat parte Ion…

- Tragedie la Iași. Un elev de 17 ani, care venise la o scoala de vara de la una dintre universitatile din oraș, a murit dupa ce ar fi fumat mult și ar fi baut mai multe doze de energizante, potrivit medicilor.

- Pompierii au intervenit sambata dupa-amiaza pentru stingerea unui incendiu produs la un autoturism, in Ramnicu Valcea, pe strada Republicii. La fața locului au acționat membrii unui echipaj de stingere cu apa șispuma. Din fericire, in interiorul autoturismului nu au fost surprinse persoane. Pana la…