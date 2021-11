Tragedie la Spitalul din Gherla: s-a sinucis! Din pacate, o tragedie a avut loc, in noaptea de sambata spre duminica, la spitalul din Gherla. Un pacient s-a aruncat de la balconul salonului. Barbatul, in varsta de 86 de ani, era internat pe sectia COVID si s-a aruncat de la etajul unu al cladirii. Cadrele medicale care l-au preluat pe batran n-au mai […] The post Tragedie la Spitalul din Gherla: s-a sinucis! first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat in varsta de aproximativ 80 de ani a ajuns in noaptea de sambata spre duminica la spital la Cluj. In cursul nopții, omul, aflat pentru ingrijire la spitalul din Gherla intr-un salon aflat la etajul 1 al cladirii, s-a aruncat de la etaj – știre in curs de actualizare (0)(3)

