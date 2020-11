Un pacienț cu coronavirus care era internat la Spitalului de Urgența Bistrita a fost gasit decedat in baia spitalului. Reprezentanții sptialului spun ca este vorba despre o femeie de 55 de ani care s-a sinucis in baie. Femeia s-ar fi sinucis azi-noapte. Aceasta a fost gasita de infirmiere in jurul orei 4.00 dimineața. „Un eveniment nefericit s-a petrecut in aceasta dimineata la Sectia Boli infectioase a Spitalului Judetean de Urgenta Bistrita. O pacienta in varsta de 55 de ani din Beclean, internata in salonul nr. 30 al sectiei, de la etajul 4 al unitatii, s-a sinucis asta-noapte in grupul sanitar…