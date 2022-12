Tragedie la sfârșit de an: un bărbat de 61 de ani a murit în urma unui incendiu pe care l-a provocat încercând să aprindă focul în sobă Un barbat de 61 de ani din Arad și-a pierdut viața in mod tragic, in penultima zi a anului. El a incercat sa aprinda focul in soba, folosind combustibil ușor inflamabil, care s-a aprins, incendiind camera in care acesta se afla. Corpul sau fara viața a fost gasit de pompierii sosiți sa stinga incendiul. „Un […] The post Tragedie la sfarșit de an: un barbat de 61 de ani a murit in urma unui incendiu pe care l-a provocat incercand sa aprinda focul in soba first appeared on Arad 24 - Știri Conectate La Realitate . The post Tragedie la sfarșit de an: un barbat de 61 de ani a murit in urma unui incendiu… Citeste articolul mai departe pe arad24.net…

Sursa articol si foto: arad24.net

