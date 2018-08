Stiri pe aceeasi tema

- Trei muncitori au fost prinși, joi, sub un mal de pamant la un strand in constructie in localitatea sibiana Scoreiu. La fața locului au fost trimise de urgența mai multe echipaje, inclusiv un echipaj de descarcerare, scrie Mediafax.ISU Sibiu a fost solicitat sa intervina in localitatea Scoreiu,…

- Trei muncitori au fost raniti miercuri, dupa ce au atins un cablu electric in timp ce lucrau cu un excavator, in municipiul Sibiu. Pentru unul dintre ei s-a cerut interventia elicopterului SMURD.

- Din nefericire, seria accidentelor mortale care au indoliat mai multe localitați din țara continua. O tragedie s-a intamplat chiar azi dimineața, intre Sibiu și Brașov. Un șofer s-a angajat, in aceasta dimineața, intr-o depașire periculoasa și neregulamentara, intre localitațile Beclean și Dridif, pe…

- Doi barbati de 38, respectiv 41 de ani au decedat miercuri dupa amiaza dupa ce au intrat in stare de inconstienta din cauza gazelor toxice din interiorul unei fose septice pe care o decofrau, a informat purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean IPJ Gorj, Andrei Lazar citat de Agerpres.ro.…

- O masina cu patru tineri s-a scufundat in lacul Ghioroc. O fata a murit, alta e resuscitata. O mașina in care se aflau patru tineri, doi baieți și doua fete a plonjat duminica seara in lacul Ghioroc, din Arad. Masina, un BMW seria 3, era condusa de una dintre fete, care a pierdut controlul volanului,…

