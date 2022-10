Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE…Accidentul in care au fost implicate cele doua victime, femei, una de 31de ani și cealalta de 28 de ani, a avut loc la trecerea la nivel cu calea ferata, duba și fara bariere. Mașina condusa de șoferița neatenta a fost lovita de trenul InterRegio care circula pe ruta București Nord – Iași. La…

- Tanara care a cazut in strada, in timp ce iși ducea copilul la școala, a murit pe patul de spital. La doar 35 de ani, Georgiana s-a stins din cauza emboliei pulmonare Georgiana Pecura, tanara care a ajuns la spital zilele trecute, dupa ce a cazut in strada in timp ce iși ducea copilul la […] Articolul…

- Constantin-Sorin Enghel era comandantul Aeroclubului Teritorial Iași. Avea mii de salturi la activ. Anunțul tragic a fost facut de președintele Federației Aeronautice Romane. Tragedie in lumea parașutismului: un campion roman a murit in timpul unui antrenament in Polonia. Este vorba despre Constantin-Sorin…

- Noapte grea pentru medicii Unitatii de Primiri Urgente din cadrul Spitalului Sf. Spiridon din Iasi. In jurul orei 01.35, un apel la numarul unic de urgenta facut de un tanar anunta ca tatal sau a fost injunghiat de mama sa. Barbatul, in varsta de 64 de ani, a murit in urma conflictului. Un barbat din…

- NOROCOS… Un copil in varsta de 2 ani, care a ajuns la Spitalul de Copii „Sf. Maria” din Iași dupa ce a fost mușcat de cainele familiei, este in stare buna. Copilul, din comuna Dodești, județul Vaslui, are mai multe plagi la nivelul feței și va avea nevoie de mai multe proceduri medicale. Incidentul…

- Fiica lui Aleksandr Dughin, Daria, in varsta de 30 de ani, a murit sambata noapte, in urma unui atentat cu bomba care, cel mai probabil, il viza pe tatal ei. Femeia se afla in mașina in momentul exploziei și a murit pe loc. Potrivit martorilor oculari, mașina a explodat in timp ce aceasta o conducea.…

- Tragedie fara margini in localitatea Pașcani din judetul Iași unde doua persoane au murit dupa ce motocicleta pe care se aflau a intrat intr-un camion. Medicii ajunși la fața locului nu au mai putut face nimic pentru a preveni tragedia. Asta in condițiile in care in județul Iași s-au produs mai multe…

- Un accident rutier in care au fost implicate patru persoane, dintre care un copil in varsta de 14 ani, care a decedat, s-a produs pe DN2, miercuri dimineata. Un copil in varsta de 14 ani a decedat miercuri dimineata, 10 august, intr-un grav accident produs pe DN2, in judetul Iasi, pe raza localitatii…