Stiri pe aceeasi tema

- "In aceasta dimineața, in jurul orei 01.30, prin apel 112 a fost sesizat un eveniment in incinta unui șantier de construcții de pe raza sectorului 3, doi muncitori precipitandu-se de la aproximativ 50 de m. Unul dintre ei a decedat, celalat, in stare grava a fost transportat la spital. Cadavrul…

- Caz tragic in Capitala. Un tanar de 35 de ani a decedat, in timp ce curata turturii care atarnau pe balconul locuintei sale situate la etajul cinci. Potrivit politiei, la un moment dat, victima a lunecat si a cazut in gol.

- Un acrobat de la Cirque du Soleil a avut parte de un destin tragic. Acesta a cazut de pe scena in timpul unui spectacol care s-a ținut in Tampa, Florida. Yann Arnaud, in varsta de 38 de ani, a cazut in timp ce realiza o acrobatie aeriana in cadrul unei reprezentatii a spectacolului "Volta".…

- Cel putin 30 de persoane au murit si alte cateva au fost ranite dupa ce camionul care le transporta a cazut de pe un pod. Potrivit presei din India, oamenii erau invitati la o nunta. Conform primelor informatii, accidentul a avut loc dupa ce soferul a pierdut controlul vehiculului pe fondul somnolentei,…

- Cel putin 35 de persoane au murit, iar alte zeci au fost ranite dupa ce un autocar a cazut aproximativ 200 de metri intr-o prapastie, in sudul statului Peru, informeaza publicatia El Comercio.

- Final tragic paentru o femeie de 36 de ani din Poiana Lacului. Femeia a mers impreuna cu un barbat la taiat de lemne in padure, numai ca ceea ce faceau in mod obitsnuit s-a transformat intr-o adevarata tragedie. Copacul a cazut peste femeia de 36 de ani, iar femeia nu a avut nicio sansa sa scape.…

- Barbatul era din Bradu, avea varsta de 68 de ani si era internat la sectia de cardiologie a Spitalului Judetean. Potrivit unor colegi de salon, acesta obisnuia sa mearga la grupul sanitar de pe holul sectiei ca sa fumeze. Marti dimineata a cazut in gol de la etajul sase al spitalului. In urma…

- Un barbat de 58 de ani a murit in noaptea de luni, 15 spre azi, 16 ianuarie pe strada Alecu Russo din Satu Mare. Ambulanțierii ajunși la fața locului nu au mai putut face nimic pentru a salva viața victimei. Cel mai probabil acesta a cazut de la etajul unui bloc. „Azi dimineața in jurul […]