Tragedie la Românești: un autoturism s-a răsturnat, un pasager a decedat F. T. In dimineața zilei de ieri, la intrarea in localitatea Romanești, pe sensul de mers Ploiești- București (km 49 +150), a avut loc un accident rutier grav, soldat cu decesul unei persoane și ranirea altor trei. Potrivit unui comunicat de presa al Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Prahova, pe ruta amintita, in zona unei curbe, „un conducator auto, in varsta de 26 ani, se pare ca ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare, ieșind in afara parții carosabile, unde s-a rasturnat pe plafon. In urma accidentului a rezultat vatamarea corporala a trei persoane. Din nefericire, una… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

