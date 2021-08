Stiri pe aceeasi tema

- Apar detalii șocante in cazul tragediei de la Ploiești. Mama gemenilor de doar doi ani de zile, care au murit dupa ce au cazut de la etajul 10 al apartamentului in care locuiau, nu facea curațenie prin casa așa cum s-a spus inițial. La momentul tragediei, mama se afla in alta camera, alaturi de fratele…

