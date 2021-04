Stiri pe aceeasi tema

- Zeci de oameni au murit, iar peste 100 au fost raniti intr-o busculada la o sarbatoare religioasa, la poalele Muntelui Meron din Israel, transmite BBC. Datele preliminare ale serviciilor de urgența israeliene indica 44 de raniti in stare critica, 18 grav raniti si 39 de persoane ranite usor. La fata…

- O busculada de proportii in timpul unui pelerinaj la care participau mii de evrei in nordul Israelului s-a soldat cu "zeci de morti", conform datelor furnizate de serviciile de salvare in noaptea de joi spre vineri, transmite AFP, potrivit Agerpres. Magen David Adom, echivalentul israelian al Crucii…

- Zeci de oameni au fost raniti si cel putin 28 au murit joi noapte in Israel, in urma unei busculade care a avut loc in orasul Meron, unde zeci de mii de evrei s-au strans pentru a sarbatori festivalul Lag Baomer.

- UPDATE: Numarul victimelor a crescut la 3, fiind declarați decedați șoferii celor autoturisme, de 55 și 19 ani, și unul dintre pasageri, de 18 ani. Cele doua fete au fost transportate la spital. Știrea inițiala: Tragedie la Filipești, județul Bacau,... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

Tragedie la Filipești, județul Bacau, duminica dupa-amiaza, unde doua autoturisme s-au izbit, iar doi oameni au murit. La fața locului, s-au deplasat patru ambulanțe, o echipa de descarcerare și o ambulanța SMURD. Intr-unul dintre autoturisme se...

- Au aparut imagini cu momentul in care s-a produs cel mai grav accident feroviar din ultimele decenii din Taiwan, soldat cu cel puțin 50 de morți și 200 de raniți. In inregistrarea video se vede cum trenul, care circula cu 120 kilometri pe ora, lovește un camion blocat pe șine, potrivit The Guardian.

- Un accident ingrozitor pe calea ferata a avut loc in orasul Sohag, din sudul Egiptului. In urma coliziunii dintre doua trenuri, au murit 32 de oameni, iar alti 66 au fost raniti. Imagini transmise de presa locala arata vagoane de tren deraiate deasupra unui canal cu apa. „Trenurile s-au ciocnit in timp…

Incendiul s-a produs joi, la o uzina dintr-o suburbie aflata in estul capitalei Egiptului. Cladirea are patru etaje si se afla in zona industriala Obour din provincia Qaliubia. Pentru stingerea incendiului au fost trimise 15 autospeciale ale pompierilor. Aceștia au reusit sa impiedice raspandirea lui