Stiri pe aceeasi tema

- Un autobuz in care se aflau 53 de persoane si o autoutilitara in care se aflau doua persoane au fost implicate, luni, intr-un accident rutier in localitatea Recea, la intersectia a doua drumuri judetene, DJ 653 si DJ 657. In urma accidentului, o femeie, pasagera in autoutilitara, a fost transportata…

- Tragedie, sambata, in Brazilia. Au murit 14 oameni, dupa ce un avion s-a prabusit in nordul statului Amazonas, din Brazilia, a declarat guvernatorul Wilson Lima. Accidentul a avut loc in provincia Barcelos, la aproximativ 400 km de capitala statului, Manaus. Au decedat 12 turisti si 2 membri ai echipajului…

- Cel putin 16 persoane au murit si alte 36 au fost ranite in urma unui accident de autobuz care a avut loc pe autostrada Cuacnopalan-Oaxaca, din centrul Mexicului, potrivit oficialilor citati de CNN.

- Bratul unei macarale montate deasupra unei cladiri din cartierul Hell’s Kitchen din New York s-a prabusit dupa ce aceasta a lut foc, miercuri dimineata, din motive necunoscute. La scurt timp dupa ce macaraua a inceput sa arda, bratul si incarcatura sa de 16 tone s-au prabușit pe 10th Avenue, intre W40th…

- Un grav accident de circulație a avut loc, in noaptea de sambata spre duminica, in jurul orei 3:30, pe autostrada A1, nodul rutier de la Orțișoara. Dupa cum au anunțat polițiștii, un barbat (in varsta de 47 de ani) a condus un autoturism pe breteaua de acces spre A1 dinspre DJ693, iar la km…

- Cinci persoane și-au pierdut viața și mai multe au fost ranite, in urma prabușirii unui aparat de zbor de mici dimensiuni, in Polonia. Tragedia a avut loc in seara primei zile din aceasta saptamana. Cinci persoane au murit si cel putin alte sapte au fost ranite cand un avion de dimensiuni mici s-a prabusit…

- Accident aviatic grav in Polonia. Peste 10 victime au fost anunțate dupa ce un avion de dimensiuni mici s-a prabusit luni seara pe un hangar dintr-un aeroport in apropiere de Varsovia.Cinci oameni au murit dupa ce un Cessna 208 s-a prabușit intr-un hangar din Chrcynno. Pilotul aeronavei se afla printre…

- Incep pregatirile pentru celebrul Oktoberfest din Munchen, cu doua luni inainte de startul oficial al evenimentului.Parcul Theresienwiese din capitala bavareza, care gazduiește festivalul anual, va deveni un șantier de construcții. Din motive de siguranța, este interzisa intrarea pe șantier, noteaza…