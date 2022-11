Tragedie la Murfatlar! Un tanar a murit

Stiri pe aceeasi tema

- Tribunalul Constanta il mentine in arest preventiv pe individul acuzat ca a cerut bani pentru un transport cu elicopterul SMURD din Constanta in Bucuresti. Decizia tribunalului este definitiva. Cel in cauza este cercetat pentru savarsirea infractiunii de complicitate la inselaciune in forma continuata…

- La data de 02 noiembrie 2022, in jurul orei 14,30, polițiștii Secției 5 Poliție Rurala Blaj au fost sesizați de catre o femeie de 48 de ani, din localitatea Darlos, județul Sibiu, cu privire la faptul ca a fost agresata de fostul concubin. Din primele cercetari efectuate de polițiști a rezultat ca,…

- In aceasta seara, pe DN 3, la iesire din Valu spre Murfatlar, a avut loc un accident rutier.Din eveniment au rezultat doua victime, neincarcerate.PRECIZARI Legea 190 din 2018, la articolul 7, mentioneaza ca activitatea jurnalistica este exonerata de la unele prevederi ale Regulamentului GDPR, daca se…

- Dupa ce cotidianul Gazeta de Sud a relatat ca Primaria Craiova anonimizeaza numele presedintilor si administratorilor de la asociatiile de proprietari, primaria recunoaste ca face acest lucru. Administratia locala spune ca aceste date sunt „informatii cu caracter personal”. Ce importanta are daca la…

- Tragedie in localitatea Poarta Alba, judetul Constanta Un barbat a decedat prin electrocutare.Conform primelor date, cel in cauza era la pescuit si s a electrocutat atunci cand a aruncat undita.Politia face cercetari.PRECIZARI: Legea 190 din 2018, la articolul 7, mentioneaza ca activitatea jurnalistica…

- Doua automobile au fost impliate intr un accident rutier pe DJ223, la iesire din Ovidiu spre Nazarcea Conform primelor date, exista o victima.Interventia este in desfasurare.PRECIZARI: Legea 190 din 2018, la articolul 7, mentioneaza ca activitatea jurnalistica este exonerata de la unele prevederi ale…

- In aceasta seara, la Cogealac a avut loc un accident rutier Din eveniment au rezultat cinci victime: trei adulti si doi copii de 4 si 10 ani .Toti au fost dusi la spital. PRECIZARI:Legea 190 din 2018, la articolul 7, mentioneaza ca activitatea jurnalistica este exonerata de la unele prevederi ale Regulamentului…

- O baschetbalista de mare viitor a decedat la doar 18 ani, informeaza Federația Romana de Baschet. „Zborul unei baschetbaliste de reala perspectiva a fost curmat mult prea devreme…”, a scris luni, 15 august, pe pagina oficiala de Facebook Federația Romana de Baschet. Una dintre cele mai talentate sportive…