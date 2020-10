Stiri pe aceeasi tema

- Un copil in varsta de 14 ani a fost transportat in stare grava la spital, marti, dupa ce a cazut de la etajul al doilea al unui bloc de locuinte din orasul Mioveni, informeaza Agerpres.Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Arges, printr-un apel la 112 s-a…

- Cu putin timp in urma, un baiat, in varsta de 14 ani, a cazut de la etajul doi al unui bloc situat pe strada Livezilor. La fața locului intervin mai multe echipaje ISU, printre care: un echipaj al Serviciului Județean de Ambulanța și un echipaj SMURD de terapie intensiva mobila. Din primele informații,…

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența și Poliția au anunțat in urma cu puțin timp ca un baiat de 14 ani a cazut de la etajul al II-lea al unui bloc din Mioveni. Imobilul este situat pe strada Livezilor, bl. B6. La fața locului au intervenit un echipaj SAJ (Ambulanța) și un echipaj SMURD de terapie…

- Potrivit ISU Galați, o femeie in varsta de 75 de ani a cazut, luni dimineata, de la etajul trei al blocului. In urma caderii de la aproximativ 10 metri inalțime, femeia a suferit un stop cardio-respirator și a ramas fara un braț. Desi femeia a supraviețuit cazaturii, a murit la scurt timp…

- O fetita in varsta de doi ani si sapte luni a murit, vineri dupa-amiaza, dupa ce a cazut pe fereastra, de la etajul al treilea al unui bloc din Mangalia. Ea a fost transportata la spitalul din localitate, unde a decedat, relateaza News.ro.Potrivit reprezentantilor Serviciului Judetean de Ambulanta…

- Sfarșit cumplit pentru o tanara de doar 21 de ani din Satu Mare! Fata nu a mai avut nicio șansa de supraviețuire, dupa ce a cazut de la etajul 11 al unei cladiri. Familia, ingenuncheata de durere!

- Femeia care a cazut, luni dupa-amiaza, de la etajul 11 al Palatului Administrativ din Satu Mare, a decedat in urma traumatismelor grave pe care le-a suferit, in cauza fiind efectuata o ancheta, potrivit Agerpres.Reprezentantii Spitalului Judetean de Urgenta au precizat ca femeia in varsta…

- Tragedie in sectorul Botanica din Capitala. Un barbat a murit, dupa ce a cazut de la etajul patru al unui bloc de locuit de pe strada Belgrad.Poliția a fost alertata in aceasta noapte, in jurul orei 02:30.