Tragedie la Mihalț. O persoană a murit, strivită de un tractor Garda de intervenție Blaj intervine, luni seara, pentru acordarea primului ajutor medical și descarcerare in Mihalț. Din informațiile preliminare ar fi vorba despre o persoana surprinsa sub un tractor, fiind in stare de inconștienta. Forțe alocate: 1 ASAS și 1 EPA, anunța ISU Alba. A fost solicitat și un elicopter SMURD, care se va deplasa la locul accidentului. Forțele de intervenție au extras victima, din nefericire aceasta prezenta leziuni incompatibile cu viața, fiindu-i declarat decesul de catre echipajele medicale. Elicopterul SMURD a fost intors la baza. foto/arhiva Post-ul Tragedie la… Citeste articolul mai departe pe proalba.ro…

Sursa articol si foto: proalba.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Garda de intervenție Blaj intervine, luni seara, pentru acordarea primului ajutor medical și descarcerare in Mihalț. Din informațiile preliminare ar fi vorba despre o persoana surprinsa sub un tractor, fiind in stare de inconștienta. Forțe alocate: 1 ASAS și 1 EPA, anunța ISU Alba. A fost solicitat…

- Garda de intervenție Blaj intervine, luni seara, pentru acordarea primului ajutor medical și descarcerare in Mihalț. Din informațiile preliminare ar fi vorba despre o persoana surprinsa sub un tractor, fiind in stare de inconștienta. Forțe alocate: 1 ASAS și 1 EPA, anunța ISU Alba. foto/arhiva Post-ul…

- Accident GRAV la Mihalț: O persoana, in stare de inconștiența, dupa ce a fost prinsa sub un tractor Accident GRAV la Mihalț: O persoana, in stare de inconștiența, dupa ce a fost prinsa sub un tractor Garda de intervenție Blaj intervine pentru acordarea primului ajutor medical și descarcerare in Mihalț.…

- Accident grav la Mihalț. O persoana a fost prinsa sub un tractor Un accident grav s-a petrecut luni seara la Mihalț. O persoana a fost prinsa sub un tractor. Potrivit ISU Alba, Garda de intervenție Blaj intervine pentru acordarea primului ajutor medical și descarcerare in Mihalț. Din informațiile preliminare…

- O persoana a murit seara trecuta la Techirghiol. Potrivit ISU Dobrogea, o persoana a fost scoasa din apa pe faleza in zona Sanatoriului nou. La fata locului au intervenit salvatorii de la Punctul Temporar de Stingere Techirghiol si SMURD B Tuzla. Victima a fost gasita in stop cardio respirator si au…

- Un barbat de circa 64 de ani a murit, miercuri, in ciuda eforturilor medicilor de a-l salva, intr-un grav accident petrecut pe Drumul Național 14 B. O alta persoana a fost transportata la o unitatea medical din Blaj. Știrea inițiala Garda de intervenție Blaj intervine, miercuri, pentru acordarea primului…

- Garda de intervenție Blaj intervine, miercuri, pentru acordarea primului ajutor medical și descarcerare la un accident rutier produs pe DN14B, pe raza localitații Glogoveț. Este vorba despre doua autoturisme implicate și doi participanți la trafic. Una dintre persoanele implicate in accident este conștienta…

- Un barbat din Vladeni si-a pierdut viata dupa ce s-a rasturnat cu tractorul. Se pare ca tractoristul a facut o manevra periculoasa. „A fost o interventie la o persoana constienta prinsa sub un tractor, fiind vorba despre un barbat, de aproximativ 50 ani, pe un teren viran, in localitatea Borsa, comuna…