Tragedie la Mamaia! Un bărbat s-a aruncat de la etajul cinci al unei clădiri Tragedie pe litoral, in plin sezon estival. Sfarșit cumplit pentru un tanar care a cazut de la etajul cinci al unei construcții aflate in stațiunea Mamaia. Din primele informații, totul s-a intamplat joi seara. La fața locului au ajuns oamenii legii, dar și cadre medicale. Un barbat de 34 de ani a murit, dupa ce […] The post Tragedie la Mamaia! Un barbat s-a aruncat de la etajul cinci al unei cladiri first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 34 de ani a murit joi seara, 20 iulie, dupa ce s-a aruncat de la etajul cinci al unei cladiri din Mamaia.Inspectoratul de Politie Judetean Constanta a anuntat ca politisti din cadrul Politiei Mamaia au fost sesizati cu privire la faptul ca un barbat s-ar fi sinucis, aruncandu-se de la etajul…

- Incident tulburator la Spitalului Municipal din Hunedoara. O femeie a murit, dupa ce s-a aruncat de la etajul doi al unitatii medicale. Medicii au incercat in zadar sa ii salveze viata. Ancheta este in curs de desfasurare. O femeie de 59 de ani a murit dupa ce s-a aruncat miercuri de la etajul doi al…

- Politistii constanteni au deschis o ancheta dupa ce o femeie de 48 de ani a cazut de la etajul opt al unui hotel din Mamaia si a murit. Potrivit Inspectoratului de Politie al Judetului Constanta, politistii din Mamaia au fost sesizati miercuri, in jurul orei 04.00, cu privire la faptul ca o persoana…

- Eveniment tragic, vineri, dimineata in cartierul Aurel Vlaicu din Arad. Un barbat si-a pus capat zilelor aruncandu-se in gol de la etajul 6 al blocului in care locuia. Salvatorii mobilizati la fata locului nu au putut decat sa constate decesul.

- „Un barbat ar fi cazut de pe viaductul situat pe Strada Gheorghe Lazar din municipiul Timisoara pe o masina. Acesta a fost dus la spital”, a transmis IPJ Timis, potrivit news.ro.Potrivit ISU Timis, barbatul ar avea aproximativ 50 de ani.Aceasta este a treia tentativa de sinucidere din Timisoara.Miercuri,…

- O ancheta interna a fost demarata de conducerea Spitalului de Pneumoftiziologie din Iasi dupa ce un pacient, in varsta de 70 de ani, care suferea de cancer in stadiu terminal, s-a aruncat de la etajul patru al cladirii.

- Tragedie la Durlești. Un barbat de 36 de ani s-a aruncat in gol peste balconul apartamentului de la etajul 9 al blocului in care locuia. S-a intamplat ieri, in jurul oreo 15:30. Victima a murit.