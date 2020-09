Stiri pe aceeasi tema

- Tragedie, azi noapte, in Jimbolia – o femeie a fost injunghiata mortal de soțul acesteia, in urma unui scandal. Barbatul a decis sa-și puna capat zilelor și s-a spanzurat in curtea casei. Polițiștii fac cercetari la fața locului. Vom reveni cu amanunte. Articolul Tragedie la Jimbolia – și-a injunghiat…

- In seara de marti, in jurul orei 22.00, politistii Secției 5 Politie Rurala Ocna Șugatag au fost sesizați de catre o femeie, cu privire la faptul ca sotul acesteia provoaca scandal la domiciliu. Politistii ajunsi la fata locului au identificat apelanta ca fiind o femeie de 43 de ani, din Oncești, si…

- Ieri seara, un barbat din Ghelari a anunțat poliția ca a fost lovit și amenințat de soție. In urma apelului primit, oamenii legii s-au deplasat la domiciliul familiei, iar dupa primele cercetari, aceștia au fost conduși la sediul poliției. „La data de 03.09.2020, in jurul orei 22:20, Poliția…

- CHIȘINAU, 25 aug - Sputnik. Un barbat de 31 de ani din Tiraspol a fost reținut pentru 72 de ore pentru ca a agresat un alt barbat și i-a dat foc dupa ce l-a stropit cu spirt. In data de 23 august oamenii legii au fost alertați in legatura cu decesul unui barbat intr-o locuința amplasata pe strada…

- Polițiștii au intervenit pentru protejarea unei femei in varsta, de 40 de ani, din Șieu Magheruș. Aceasta a fost agresata de soț. Articolul Și-a lovit și amenințat soția. A fost emis un ordin de protecție apare prima data in Someșeanul.ro .

- In aceasta dupa-amiaza un barbat de 49 de ani din Albești, care conducea o autoutilitara nu a acordat prioritate unui autoturism de pe strada Raului din Craiova. In urma impactului o femeie de 40 de ani și un minor de 13 ani au avut nevoie de ingrijiri medicale. Potrivit primelor informații oferite…

- Mașina care a lovit o femeie și pe copilul acesteia, pe platoul din Padurea Vedea, era condusa de un adolescent de 15 ani in Eveniment / on 12/07/2020 at 22:17 / O femeie din Alexandria și copilul acesteia au ajuns la spital, duminica seara, dupa ce o mașina condusa de un adolescent de 15 ani, tot…

- In data de 23.06.2020, in jurul orei 20:40, politistii au fost sesizati de o femeie din comuna Vata de Jos cu privire la faptul ca sotul sau, un barbat in varsta de 33 de ani, a agresat-o. In urma sesizarii, in cel mai scurt timp, la fata locului s-a deplasat o patrula de intervenție, care…