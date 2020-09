Stiri pe aceeasi tema

- Tragedie, azi noapte, in Jimbolia – o femeie a fost injunghiata mortal de soțul acesteia, in urma unui scandal. Barbatul a decis sa-și puna capat zilelor și s-a spanzurat apoi. Polițiștii au intrat in alerta, aproape de miezul nopții, cand un apel la 112 a anunțat ca o femeie a fost atacata. Victima…

- Un tanar de 23 de ani a fost gasit, marți dimineața, spanzurat intr-o stație de microbuz din Petroșani. Polițiștii fac cercetari.Potrivit IPJ Hunedoara, tanarul a fost gasit spanzurat de structura metalica a stației de microbuz din zona Bradet. Din primele cercetari ale polițiștilor, nu sunt…

- Sfarșit tragic pentru un tanar din Pașcani. In noaptea de 21 spre 22 august, in jurul orei 00.20, polițiștii Secției nr. 6 Poliție Rurala Pașcani s-au sesizat cu privire la faptul ca pe raza comunei Sirețel a avut loc un accident rutier soldat cu victime omenești. La fața locului s-au deplasat polițiștii…

- Politistii de frontiera de la Jimbolia au depistat si identificat, in cadrul unei actiuni pe linia combaterii migratiei ilegale, trei cetateni straini care incercau sa sprijine 14 cetateni din Siria in incercarea de a trece ilegal frontiera. In 12 august, in jurul orei 15.00, polițiștii de frontiera…

- Un barbat din Petroșani și-a pierdut viata intr-un accident rutier care a avut loc in Defileul Jiului. Incidentul rutier s-a petrecut pe raza județului Gorj. „Din cercetarile efectuate de polițiști a reieșit faptul ca un barbat de 49 de ani, din municipiul Petroșani, in timp ce conducea o autoutilitara…

- Barbatul in varsta de 30 de ani plecase de ieri de acasa și era cautat de jandarmii și polițiștii argeșeni. Salvamontiștii au fost solicitați astazi de polițiștii din Campulung pentru a ajuta la cautari, zona fiind una greu accesibila. Cei de la Salvamont Argeș l-au gasit pe tanar spanzurat in zona…

- Un barbat de 60 de ani din Teleorman si-a injunghiat mortal sotia si si-a asfixiat fiica de un an si trei luni, dupa care s-a sinucis. Politistii si procurorii au stabilit ca evenimentele s-au produs duminica, pe fondul unor discutii contradictorii, potrivit news.ro.Citește și: SURSE Delapidarea…