Stiri pe aceeasi tema

- O familie si pierdut intr-o singura zi ambii copii. Cei doi frati in varsta de un an si jumatate si trei ani, au murit dupa ce au mancat struguri din propria curte stropiti cu insecticid. Mama lor a trait clipe cumplite atunci cand si-a privit copiii murind in timp ce astepta ambulanta. Tragedia…

- Tragedia s-a petrecut in comuna Coarnele Caprei din judetul Iasi. O familia si pierdut intr-o singura zi ambii copii. Citeste si: Tragedia in Mangalia. Doi frati au murit in timp ce se aflau la pescuit. Cei doi s-au electrocutat VIDEO Cei doi frati ar fi mancat struguri din curte in ziua…

- "In urma investigatiilor efectuate s-a constatat faptul ca la data de 18 august, un barbat de 68 de ani, din municipiul Iasi, in timp ce ar fi condus un autoturism pe strada Pepinierei din comuna Miroslava, fiind sub influenta alcoolului, ar fi pierdut controlul asupra directiei de deplasare si ar fi…

- Tragedie fara margini intr-o familie din comuna Valeni, județul Olt, dupa ce un copil de doar șase ani a murit inecat. Micuțul se afla cu parinții și cu cele doua surioare la scaldat, iar dintr-o data parinții au observat disparița baiatului. Cum s-a petrecut nenorocirea Durere enorma pentru doi parinți…

- Primele cazuri de COVID 19 aparute dupa redeschiderea invatamantului prescolar au aparut la Gradinita „Anastasia", situata in cartierul CUG, unde prima infectie confirmata a fost vineri, 29 iunie, la o fetita. „Ea a intrat in contact, inainte de data de 22 iunie, cu o bunica venita probabil din Suceava.…

- Zeci de parinti si-au asteptat astazi copiii la iesirea de la ultima proba a Evaluarii Nationale la Colegiul National „Emil Racovita". Daca adultii se aratau ingrijorati de notele pe care le vor obtine copiii lor, absolventii de clasa a VIII-a de la colegiul iesean cred ca subiectele au fost foarte…

- Tragedia a avut loc in Moreni. Barbatul a mers impreuna cu un prieten și cu fiul acestuia in cimitirul din oraș pentru a-i ajuta sa repare un cavou. La un moment dat, omul și-a pierdut echilibrul, s-a prabușit, iar in cadere s-a lovit de o bucata de marmura. Barbatul, in stare critica, a fost…