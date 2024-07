Stiri pe aceeasi tema

- VIGILENȚA… In primele șase luni ale acestui an, polițiștii de frontiera romani au descoperit 167 de autovehicule furate, in creștere cu aproximativ 60% fața de aceeași perioada a anului trecut. Cazuri semnificative s-au inregistrat la frontiera cu Bulgaria, in PTF Giurgiu și PTF Calafat, precum și la…

- PENAL… Polițiștii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Albița efectueaza cercetari in privința unui barbat din Republica Moldova care a prezentat la controlul de frontiera o carte de identitate falsa. Astfel, zilelel trecute, in Punctul de Trecere a Frontierei Albița, s-a prezentat…

- CONTROVERSA… Miercuri, 26 iunie, va avea loc la Huși prima ședința ordinara de Consiliu Local, de dupa alegerile care au pecetluit formula administrativa locala pentru urmatorii 4 ani. Deși plenul de acum este tot cel vechi, intrucat schimbarea de garda intre vechiul și noul CL se va face tocmai in…

- RUGAMINTE… Biserica din lemn a Manastirii „Schimbarea la fata” de la Husi, lacasul simbol din dealul Dobrinei, are mare nevoie de ajutor! Desi a fost ridicata de numai 23 de ani, din cauze multiple, biserica are acum nevoie de o ampla si urgenta consolidare. Apelul a fost lansat chiar de stareta manastirii,…

- FACILITATE… In perioada 3 iunie – 30 septembrie 2024, toți contribuabilii, persoane fizice, din municipiul Huși, cu excepția celor care desfașoara activitați economice, au șansa de a scapa de plata majorarilor de intarziere pentru neplata impozitelor și taxelor locale, daca, in aceasta perioada, iși…

- EVENIMENT…Vineri, 31 mai, este ultima zi de inscriere la Tabara Nationala de Matematica de la Husi. Potrivit profesorului Adrian Talasman, presedintele Societatii de Stiinte Matematice din Romania (SSMR) – filiala Vaslui, pana acum s-au inscris peste 130 de elevi, iar 40% dintre ei invata la scolile…

- ARESTAȚI… Patru dintre indivizii din municipiul Huși, vizați de perchezițiile facute de ofițerii antidrog și trupele de mascați, au fost arestați preventiv. Alte doua persoane au fost puse sub control judiciar pentru urmatoarele 60 de zile. In locuințele unora dintre ei, mascații au patruns spargand…

- INDEMN… Toti cei care au pus suflet in toata drama traita de Andrei Petcu, tanarul student din Husi, victima a accidentului teribil de la Padureni, cautand sa ajute fiecare cum si cat a putut, trebuie sa stie ca mai este nevoie de sprijinul lor. Pana vineri trebuie sa fie adunata o suma deloc de neglijat,…