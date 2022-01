Stiri pe aceeasi tema

- Un sofer de 29 de ani a decedat la volan, iar masina in care se afla a ajuns pe trotuar si a accidentat o fata de sase care se afla pe strada alaturi de mama sa. Politistii au intocmit dosar penal pentru vatamare corporala din culpa. Accidentul a avut loc in municipiul Petrosani, din judetul Hunedoara.

- Doua persoane au murit, iar alte doua au fost ranite, luni dimineața, in județul Bacau, dupa ce o mașina a intrat intr-un cap de pod. Potrivit Centrului Infotrafic al Politiei Romane, accidentul s-a produs pe DN 2G Bacau-Moinești, in localitatea Ardeoani, județul Bacau. Șoferul a pierdut controlul asupra…

- Un accident rutier grav a avut loc, marți, pe DN68, in zona localitatii Sarmizegetusa din judetul Hunedoara. In coliziune au fost implicate o masina in care se aflau patru persoane, printre care doi copii, si un TIR. Soferul autoturismului marca Renault Megane, un barbat de 34 de ani, a decedat in urma…

- 46 de oameni au murit, dupa ce un autocar a luat foc, in noaptea de luni spre marti, pe o autostrada in vestul Bulgariei, au anuntat oficialii locali, citeaza BBC. Accidentul a avut loc dupa ora locala 02.00, in apropierea satului Bosnek, a spus Ministerul bulgar de Interne. Printre victime se numara…

- O persoana a murit, iar patru au fost ranite intr-un accident care a avut loc, miercuri dimineața, pe DN 22 Constanța – Tulcea, dupa ce doua mașini s-au lovit frontal. Potrivit Centrului Infotrafic al Poliției Romane, accidentul s-a produs pe DN 22 Constanța – Tulcea, intre localitațile Tariverde și…

- Un alpinist a murit, duminica seara, dupa ce a cazut in gol aproximativ 100 de metri, in masivul Bucegi. Accidentul s-a petrecut pe un traseu de alpinism, din zona Valcelul Policandrului. Salvatorii au fost solicitati sa intervina de catre ceilalti parteneri de traseu ai barbatului, care a cazut in…