Stiri pe aceeasi tema

- E jale cumplita intr-o familie din orașul Hincești. Copilul lor de doar noua luni a decedat in ce timp manca o bucata de salam. Tragedia s-a produs aseara. Potrivit ofițerului de presa al Inspectoratului de Poliție Hincești, Cristina Vicol, micuțul era acasa cu parinții.

- Potrivit primelor informații, doi copii aflați pe trecerea de pietoni din dreptul gradiniței au fost accidentați de un TIR, iar unul dintre ei a murit pe loc.“Accident rutier produs in localitatea Letcani, pe DN 28, unde un TIR a dat peste 2 minori la trecerea de pietoni. Din primele informații ar fi…

- TRAGEDIE in Alba: Tanara de 25 de ani care a ajuns in stare grava la ATI, dupa o anestezie facuta la Spitalul Cugir a DECEDAT TRAGEDIE in Alba: Tanara de 25 de ani care a ajuns in stare grava la ATI, dupa o anestezie facuta la Spitalul Cugir a DECEDAT Tanara de 25 de ani, care a ajuns la Spitalul Județean…

- Un copil in varsta de 13 ani a decedat duminica, 2 aprilie, dupa ce a a calcat cu incalțamintea uda pe un prelungitor conectat electric, izolat cu lipici de hartie, fiind electrocutat. Astfel, potrivit poliției, mama baiatului a sunat la poliție și a comunicat ca fiul ei minor de 13 ani s-a electrocutat…

- Echipaje mixte, formate din pompieri militari, politisti si jandarmi, au intervenit in aceasta dupa amiaza pentru cautarea unei fetite, in varsta de 6 ani, care a fost vazuta ultima oara in apropierea raului Moldova, pe raza municipiului Campulung Moldovenesc.Potrivit ISU Suceava, fetita a fost cautata,…

- Din informațiile existente, se pare ca momentul in care copilul a intrat pe lac nu ar fi fost vazut de nimeni, la mal fiind descoperita doar caciula sa, spun aceleași surse.„Ca urmare a acțiunii de cautare cu barca pneumatica, baiatul in varsa de 12 ani a fost gasit și extras la mal, aflandu-se in SCR…

- Zece copii au murit dupa ce ambarcațiunea in care se aflau s-a scufundat, duminica, intr-un lac din Pakistan. Autoritațile au declarat ca 11 copii au fost salvați, șase dintre ei fiind in stare grava. Ambarcațiunea transporta intre 25 și 30 de elevi de la o școala coranica, aflați in excursie cu clasa.…

- Un bebeluș a murit in timp ce era botezat. Cazul a avut loc in 2021, la Suceava, insa abia acum a fost facut public verdictul medicilor legiști. Copilul era botezat pe 31 ianuarie 2021, la o luna și 16 zile. Dupa ce a fost scufundat in apa, micuțul care plangea, a tacut subit. A urmat un stop-respirator,…