- Un barbat in varsta de 45 de ani, din Saveni, a ars de viu in propria casa Un barbat in varsta de 45 de ani, din orașul Saveni, și-a pierdut viața in urma unui incendiu produs in camera unde locuia. S-a intamplat in aceasta dimineața. Alarma a fost data de o vecina care a observat ca arde bucataria…

- Aici un barbat in varsta de 65 de ani a fost gasit de vecini carbonizat, dupa ce un incendiu a cuprins lenjeria de pat. Cazul a fost inregistrat pe 2 ianuarie in localitatea Scorțeni, raionul Telenești.

- Incendiul a izbucnit la demisolul unui imobil aflat in zona centrala a orasului, iar victima avea 61 de ani."La locul evenimentului au fost alocate echipaje din cadrul Detasamentului de Pompieri Arad cu doua autospeciale de lucru cu apa si spuma, o autospeciala de descarcerare si un echipaj SMURD TIM.…

- Pompierii au depistat cadavrul carbonizat al unui barbat in varsta de 48 de ani. Tragedia a avut loc marți seara, in localitatea Socii Noi, raionul Falești, transmite Jurnal.md . Doua echipaje de pompieri din nordul țarii au intervenit pentru a stinge un incendiu, care a izbucnit intr-o casa de locuit…

- Cadavrul carbonizat al unui barbat de 48 de ani a fost gasit de pompieri, in timpul operațiunii de lichidare a incendiului izbucnit in locuința victimei.Tragedia s-a produs in seara zilei de 13 decembrie, intr-o localitate din raionul Falești.

- Tragedie pentru o familie din Suceava! Un barbat a murit, vineri, intr-un incendiu care a izbucnit in locuinta sa din Voievodeasa, comuna Sucevita, din cauza unei tigari aprinse.ISU Suceava a precizat ca, la fata locului, au intervenit pompierii militari de la Detasamentul Radauti cu doua autospeciale…

- Un barbat din Transnistria, in varsta de 53 de ani, a murit, dupa ce propria casa a fost cuprinsa de flacari. Incendiul a avut loc ieri, la data de 29 noiembrie, in jurul orei 16:00, și ar fi izbucnit din cauza unei țigari nestinse, potrivit oamenilor legii.

- Tragedie intr-o localitate din județul Vaslui. Un barbat in varsta de 87 de ani și-a pierdut viața, dupa ce casa in care locuia a fost cuprinsa de flacari. Incendiul extrem de violent a distrus intreaga locuința in doar cateva minute. La fața locului au intervenit pompierii vasluieni cu patru autospeciale…