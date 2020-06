Tragedie la Ghidighici: Un bărbat a murit electrocutat într-un parc CHIȘINAU, 29 iun - Sputnik. Potrivit ofițerului de presa al Direcției de Poliție a Capitalei, Natalia Stati, tragedia a avut loc in aceasta dimineața, intr-un parc de agrement din comuna Ghidighici, municipiul Chișinau. © Sputnik / Павел ЛисицынO fetița de cinci ani a murit dupa ce peste ea a cazut un dulap: Copila era singura acasa Barbatul efectua lucrari la un teren de joc pentru copii, iar martorii le-au spus polițiștilor ca acesta s-a electrocutat in momentul in care a pus in priza un prelungitor pentru a conecta un utilaj electric. Imediat, la fața locului a fost chemat… Citeste articolul mai departe pe sputnik.md…

Sursa articol si foto: sputnik.md

