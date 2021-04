Tragedie la Galați. Sfârșit cumplit pentru un băiat de 10 ani – VIDEO Un baiat in varsta de 10 ani din județul Vaslui a murit, sambata, dupa ce a suferit rani grave, in urma unui accident produs la Galați, unde mersese pentru a participa la o competiție sportiva. Nenorocirea s-a produs in cateva clipe, in zona unui gard ce imprejmuiește un teren de fotbal care, conform IPJ Galați, […] The post Tragedie la Galați. Sfarșit cumplit pentru un baiat de 10 ani - VIDEO first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un copil de 10 ani a murit, sambata, dupa ce a fost lovit de doua placi de beton. Accidentul s-a produs un teren de fotbal ce aparține de un stadion din municipiul Galați. SAMBATA, 24 APRILIE 2021, 14:05 SURSA: Realitatea Plus AUTOR: Irina Chirtoc Poliția a fost sesizata in legatura cu acest accident…

- Un baiat de 10 ani a murit sambata dupa ce o bucata de beton din gardul care imprejmuiește un stadion din Galați s-a prabușit peste el. Baiatul participa la o competiție sportiva. Potrivit IPJ Galați, polițiștii au fost sesizați prin apel la 112 cu privire la faptul ca un copil a fost accidentat…

- Un accident grav de circulație s-a produs in aceasta dimineața la ieșirea din Vaslui spre Galați. Mai multe echipaje medicale și de descarcerare s-au prezentat la fața locului, dar din pacate, toate cele patru persoane aflate in autoturism au decedat. Cum a avut loc tragedia Tragicul eveniment s-a produs…

- Un accident foarte grav a avut loc joi dimineața pe o șosea din țara. Patru oameni au pierit, dupa ce autoturismul in care se aflau s-a lovit de un TIR. Tragedia rutiera s-a produs la granița dintre județele Galați și Vaslui. Mai multe echipaje ale salvatorilor au intervenit la fața locului, cu autospeciale…

- Patru persoane si-au pierdut viata, joi, intr-un accident rutier produs intre localitatile Tutova si Priponesti, la iesirea din judetul Vaslui spre Galati, au informat reprezentantii Serviciului de Ambulanta Judetean (SAJ) Vaslui, noteaza Agerpres. Potrivit purtatorului de cuvant al institutiei,…

- Mai multe echipaje de ambulanța din Vaslui și Galați au intervenit joi dimineața la un grav accident rutier produs pe Drumul European 581 la limita dintre cele doua județe. Patru persoane au fost gasite decedate.Accidentul s-a produs intre localitațile Tutova și Priponești, in jurul orei 5.49. Din primele…

- Salvatorii au fost chemați sa intervina la un accident rutier pe autostrada A1, in apropierea localitații Margina, judetul Timis. O mașina s-a strivit sub un autotren... The post Tragedie pe autostrada, in județul Timiș: un om a murit intr-un cumplit accident de circulație. Cum s-a intamplat nenorocirea…

- Sfarșit de saptamana tragic pentru o familie din Racari, județul Dambovița, dupa ce un TIR a omorat o fetița pe trecerea de pietoni, in timp ce tatal sau se zbate intre viața și moarte. Nenorocirea s-a petrecut in drumul spre școala, parcurs zilnic de parinte și copila. Cum a avut loc accidentul Din…