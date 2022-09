Tragedie la Fodora Sambata dimineața, la dispeceratul ISU-Ambulanța a fost primit un apel prin numarul de urgența 112, care anunța faptul ca s-a produs un incendiu la o casa cu o persoana surprinsa in interior, in localitatea Fodora. La intervenție s-au deplasat imediat pompierii Garzii Ileanda, care ajunși la locul evenimentului au constatat faptul ca incendiul se manifesta atat in interiorul casei, dar și la acoperișul acesteia. Din nefericire, intr-o incapere a fost identificata o persoana varstnica, de sex feminin, care era decedata. Au ars mai multe bunuri (obiecte de mobilier, materiale textile,… Citeste articolul mai departe pe magazinsalajean.ro…

Sursa articol si foto: magazinsalajean.ro

