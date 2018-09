Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat in varsta de 50 de ani din Cimpeni a fost achitat pentru comiterea infractiunii de ucidere din culpa dupa ce a provocat decesul unui om. Acesta a fost trims in judecata de procurori in februarie 2018, acuzatia fiind aceea ca in timp ce taia un copac cu drujba, o creanga l-a lovit in cap si…

- Sase persoane au fost ranite, duminica, intr-un accident produs pe DN2 la intrarea in Garoafa dinspre Marasesti, judetul Vrancea.Potrivit Politiei, un autoturism condus de un barbat de 34 ani din Constanta rula pe directia Tisita - Focsani, cand la un moment dat a intrat pe contrasens si a…

- Tragedie cumplita în comuna bistrițeana Telciu, unde un barbat în vârsta de 49 de ani a fost gasit mort, într-o padure din apropierea satului, cu taieturi în zona abdomenului.

- Situatie halucinanta in localitatea Borsa din Maramures. Un barbat si-a pus capat zilelor noaptea trecuta, in fata casei sale, fiind descoperit la scurt timp de cei care au auzit zgomotul.

- Un barbat de 34 ani din Galati a fost retinut pe baza de ordonanta, dupa ce a provocat marti o incaierare in plina strada pentru ca nu a fost lasat sa intre peste rand la tuns intr-o frizerie, a...

- Marian, tanarul de 19 ani din Iasi care si-a pus capat zilelor in timp ce se afla la volan, ascundea o drama. Potrivit primelor informatii, adolescentul era in depresie din cauza unei relatii de dragoste.

- Scene de groaza in Caransebeș! Un barbat s-a sinucis intr-un mod șocant chiar in fata familiei, dupa ce a primit o veste proasta. Individul de de 40 de ani si-a dat foc in curtea casei sale din Caransebes, dupa ce s-a stropit cu benzina. Familia a privit cu groaza scenele. Rudele au incercat sa intervina…