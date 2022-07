Tragedie la Curtea de Arges! Un motociclist de 18 ani a murit intr-un grav accident rutier

Stiri pe aceeasi tema

- Treizeci de persoane au murit carbonizate si alte cateva au fost grav ranite joi intr-un accident intre doua autobuze si un autoturism pe o sosea din statul Kaduna, in nord-vestul Nigeriei, au informat autoritatile locale, potrivit AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Un teribil accident de circulație a avut loc, luni seara, in jurul orei 22, pe DJ 609, intre localitațile Bethausen și Cladova. Conform polițiștilor, un tractor, condus de un tanar in varsta de 16 ani, care se indrepta spre localitatea Cladova, a patruns pe contrasens și a intrat in coliziune…

- Un polițist din cadrul Inspectoratului de Poliție Basarabeasca a murit intr-un grav accindet rutier. Tragedie s-a produs aseara, in apropierea satului Iordanovca din raionul Basarabeasca. Acesta avea 26 de ani.

- Tragedie pe un drum național din Giurgiu! Un motociclist a murit, dupa ce s-a izbit violent de o mașina. Totul s-a intamplat in apropierea localitații Baneasa, pe DN 41. Oamenii legii au fost sesizați și au intervenit de urgența la fața locului, dar impactul a fost mult prea puternic, medicii fiind…

- Eveniment rutier in municipiul Pitești, sens giratoriu Stadion, in care este implicat un motociclist. Intervin pompierii de la Detașamentul Bradu cu o ambulanța SMURD de prim ajutor calificat. Articolul ACCIDENT in zona stadionului, in Pitești. Un motociclist implicat… apare prima data in Observator…

- TRAGEDIE pe DN 66: Un motociclist din Alba a MURIT in apropiere de Simeria, dupa ce s-a izbit de o mașina TRAGEDIE pe DN 66: Un motociclist din Alba a MURIT in apropiere de Simeria, dupa ce s-a izbit de o mașina Un motociclist din Alba și-a pierdut viața intr-un accident rutier care s-a petrecut astazi,…

- Un grav accident de circulație a avut loc astazi. Din nefericire, șoferul autoturismului, un adolescent in varsta de 18 ani, s-a stins din viața pe loc. Nu a mai avut nicio șansa la viața. Incidentul devastator a avut loc intre Lețcani și Podu Iloaiei, in județul Iași. Iata cum s-a intamplat totul!

- Un grav accident a avut loc astazi in județul Arad, acolo unde un barbat a murit pe loc. El se afla pe motocicleta sa, moment in care a pierdut controlul acesteia și s-a izbit de o mașina aflata pe marginea drumului.