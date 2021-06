Un tanar de 18 ani si mama acestuia, cadru didactic, au fost gasiti morti in apartamentul in care locuiau din Constanța. Potrivit anchetatorilor, cei doi locuiau intr-un apartament aflat intr-un bloc de pe strada Badea Carțan din municipiu, trupurile fiind descoperite in urma unui apel la 112. O femeie i-a alertat pe polițiștii Secției 2 […] The post Tragedie la Constanța. O profesoara și fiul ei, gasiți morți intr-un apartament. Baiatul era spanzurat appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .