Stiri pe aceeasi tema

- Un avion de lupta F-16 al fortelor aeriene ale Belgiei s-a prabusit peste o cladire pe un aerodrom militar din Olanda cu putin timp inainte de decolare, ranind doua persoane, au informat, joi, Fortele Aeriene olandeze. Incidentul a avut loc la inceputul unei misiuni a unui avion de tip F-16, iar ”pilotul…

- Un roman a murit și alți conaționali au fost grav raniți, dupa ce o școala aflata in contrucție s-a prabușit, in orașul Anvers, relateaza presa din Belgia. Incidentul s-a produs, vineri, pe un șantier din cartierul Nieuw Zuid. In total, au murit doi oameni, noua sunt raniți, iar alți trei au fost dați…

- Polițiștii au reținut, miercuri, un barbat care a atacat o femeie, pe o strada din Capitala, și i-a furat un lanțișor din aur. Potrivit Poliției Capitalei, barbatul, de 31 de ani, este acuzat ca a talharit, saptamana trecuta, o femeie, de 70 de ani. Femeia a fost atacata pe o strada din sectorul 1,…

- Tragedie in Capitala. O femeie a fost injunghiata mortal, marți, intr-un apartament din sectorul 6, de iubitul ei. Criminalul este cautat de polițiști. Femeia, in varsta de 23 de ani, prezenta multiple plagi in zona toracelui și la nivelul capului. Aceasta se afla in stop cardiorespirator cand au sosit…

- Polițiștii au un cerc de suspecți in cazul exploziei mașinii din Arad. Un dispozitiv exploziv plasat in masina si actionat de la distanta, e principala ipoteza pe care o cerceteaza anchetatorii. Mai multe persoane au fost deja audiate și au fost ridicate probe de la fața locului, care vor fi analizate…

- Cel putin doua persoane si-au pierdut viata și peste 100 au fost ranite, ca urmare a prabusirii, duminica, a unor tribune intr-o sinagoga aflata in constructie in asezarea Guivat Zeev, din Cisiordania, la nord-vest de Ierusalim. Potrivit dpa, care citeaza informatii furnizate de echipele de salvare…

- Politistii vor actiona, in perioada premergatoare si in perioada sarbatorilor de Florii, in zonele lacasurilor de cult si a cimitirelor, dar si in zonele de agrement precum Padurea Baneasa, zona Lacului Morii si zona Lacului Vacaresti. Principalele zone aglomerate vor fi verificate in week-endul ce…

- Un barbat in varsta de 63 de ani din Pitești a murit dupa o intervenție a poliștilor, care l-au scos afara dintr-un local cuprins de flacari și l-ar fi bruscat. Barbatul a intrat in stop cardio-respirator și n-a mai putut fi salvat de medici. Poliția susține ca barbatul era sub influența bauturilor…