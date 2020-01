Stiri pe aceeasi tema

- O femeie de 30 de ani din Bacau a fost gasita moarta in mașina, pe malul unui canal din oraș, anunța Antena 3. Victima avea numeroase traumatisme, oamenii legii spunand ca probabil a fost ucisa in...

- O buzoianca de 58 de ani a murit luni seara intr-un accident rutier provocat chiar de soțul ei. Tragedia a avut loc pe DN10 la intrare in municipiul Buzau. In timp ce conducea autoturismul pe direcția Brașov catre Buzau, in apropiere de intrarea in municipiul Buzau, in curba la dreapta, un șofer buzoian…

- O femeie in varsta de 28 de ani din localitatea Aricestii Rahtivani, insarcinata in luna a noua, a fost gasita decedata in locuinta sa, informeaza Inspectoratul Judetean de Politie (IJP) Prahova, care a deschis in acest caz un dosar penal....

- S-a intamplat duminica, atunci cand pompierii au fost solicitați sa intervina la subsolul unui bloc din Mihailești, unde fusese gasit un cadavru. Era vorba despre o femeie, pentru care nu s-a mai putut face nimic, fiind decedata. Polițiștii, care au preluat cazul, au stabilit ca moartea femeii de 77…

- Cazuri cutremuratoare, in comuna doljeana Plenita. In curtea unui barbat a fost gasita o batrana partial carbonizata, informeaza Politia . Iar in casa aceluiasi barbat a fost gasita mama acestuia, decedata in conditii suspecte. Sambata, in jurul orei 11.30, polițiști din cadrul Secției 7 Politie Rurala…

- O femeie de 72 de ani din comuna Tuglui, judetul Dolj, a fost vineri gasita decedata la locuinta sa, pe corpul acesteia fiind urme de violenta, iar sotul sau, de 73 de ani, a fost gasit spanzurat in podul casei. Potrivit IJ Dolj, in cursul zilei de vineri, politistii au fost sesizati cu privire la faptul…

- O femeie de 74 de ani a fost salvata in aceasta dimineața de catre pompieri și un echipaj SMURD.Citește și: Tragedie in Targu Mureș: Un barbat de 70 de ani a murit inecat in fantana din fața casei „Femeia a fost gasita plutind cu fața in jos pe marginea Lacului Gheorgheni, a fost scoasa…

- Un grav accident de circulatie a avut loc, azi-noapte, in municipiul Brasov. Potrivit IPJ Brasov, in data de 19 noiembrie, in jurul orei 00.15, pe strada Calea București, intersecție cu strada Paraului, din municipiul Brașov, a avut loc un accident rutier. Un tanar in varsta de 20 de ani, din judetul…