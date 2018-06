Stiri pe aceeasi tema

- Un copil de 14 ani, din localitatea Zavoaia, judetul Braila, s-a inecat, sambata, intr-un canal de irigatii. Se pare ca baiatul a alunecat in canalul lat, cu dale din beton, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Pompierii braileni participa sambata la o actiune de cautare a unui adolescent de 14 ani, disparut intr-un canal de irigatii din comuna Zavoaia, potrivit informatiilor furnizate de purtatorul de cuvant al...

- Un copil in varsta de 14 ani s-a inecat, duminica, in iazul Negreni din comuna Stiubieni din judetul Botosani, in timp ce se afla la pescuit, a declarat pentru AGERPRES seful Inspectoratului pentru Situatii...

- Tragedie de nedescris in Prahova. Un barbat si-a gasi sfasitul in timpul unei petreceri organizate de un primar din Prahova. Ceea ce parea sa fie o zi plina de distractie s-a transformat in tragedie. Totul s-a petrecut la Ciorani. Primarul localitatii a organizat o petrecere in cinstea pensionarilor…

- Zeci de oameni din Semlac cauta un baiat de 15 ani care s-a inecat in Mures. „Baiatul a fost vazut intrand in apa. Persoana care a anunțat telefonic evenimentul nu l-a mai vazut ieșind din apa. Cautarile se fac de catre Detasamentul de Pompieri Arad cu un echipaj de patru subofițeri cu o barca”, a […]…

- Tragedie in comuna Paltinoasa, duminica la pranz, cand un copil de aproape 3 ani si-a pierdut viata dupa ce s-a inecat cu o bucata de polistiren. Sesizarea a fost facuta de cadrele medicale ale Spitalului Orasenesc Gura Humorului, care in jurul orei 13.00 i-au anuntat pe politisti ca micutul de ...

- Un copil in varsta de sase ani din orasul Rasnov a fost gasit decedat, in cursul noptii de luni spre marti, in albia raului Ghimbasel, la o distanta de 300 de metri de domiciliu, a informat purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean IPJ Brasov, Gabriela Dinu citat de Agerpres.ro. Potrivit…

- Un copil de patru ani din satul Racauți a fost scos de fara suflare din apele raului Cașin. Baiatul locuia in apropiere și ieșise la joaca, dar gheața de pe rau a cedat sub picioarele lui. Alți copii aflați in apropiere ar fi incercat sa il prinda... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.