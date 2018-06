Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii braileni participa sambata la o actiune de cautare a unui adolescent de 14 ani, disparut intr-un canal de irigatii din comuna Zavoaia, potrivit informatiilor furnizate de purtatorul de cuvant al...

- In cursul zilei de duminica politistii din cadrul Sectiei 2 Politie Craiova au fost sesizati cu privire la faptul ca un copil de zece ani, din Craiova, a cazut dintr o tiroliana amsplasata in Parcul ldquo;Nicolae Romanescu".Potrivit politistilor, din primele cercetari a rezultat faptul ca minorul a…

- Un copil in varsta de patru ani din comuna bistriteana Rodna este cautat, miercuri, in jurul pranzului, in apele raului Somesul Mare, dupa ce parintii au sesizat disparitia acestuia, informeaza Agerpres.ro Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Bistrita Nasaud, cautarile sunt efectuate…

- Tragedie in comuna Paltinoasa, duminica la pranz, cand un copil de aproape 3 ani si-a pierdut viata dupa ce s-a inecat cu o bucata de polistiren. Sesizarea a fost facuta de cadrele medicale ale Spitalului Orasenesc Gura Humorului, care in jurul orei 13.00 i-au anuntat pe politisti ca micutul de ...

- Un copil de 9 luni din judetul Constanta, nevaccinat, a murit din cauza rujeolei, numarul deceselor ajungand la 46, potrivit unei informari a Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor...

- Un copil în vârsta de sase ani din orasul Râsnov a fost gasit decedat, în cursul noptii de luni spre marti, în albia râului Ghimbasel, la o distanta de 300 de metri de domiciliu, a informat

- In aceasta dimineata, in jurul orei 8.20, un tren care se deplasa din directia Constanța spre Galați a lovit in plin pe o trecere de cale ferata, neprevazuta cu bariera, un autoturism cu numar de Braila. Cele doua persoane aflate in mașina nu au avut nici o șansa. Au murit pe loc și au fost prinse intre…

- Un copil de patru ani din satul Racauți a fost scos de fara suflare din apele raului Cașin. Baiatul locuia in apropiere și ieșise la joaca, dar gheața de pe rau a cedat sub picioarele lui. Alți copii aflați in apropiere ar fi incercat sa il prinda... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.