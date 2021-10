Tragedie la Botoșani. Trei tineri au murit pe loc într-un accident rutier Trei tineri si-au pierdut viata, in noaptea de duminica spre luni, in urma unui accident rutier produs pe raza comunei Ripiceni. Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Botoșani, cei trei tineri aveau varste de 21, 22 si 24 de ani. Un al patrulea tanar, in varsta de 24 de ani, a fost transportat la […] The post Tragedie la Botoșani. Trei tineri au murit pe loc intr-un accident rutier appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

