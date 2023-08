Tragedie la Botoșani: o mamă și-a aruncat cei doi fii pe geam.Femeia amenința că-și pune capăt zilelor Un copil de 2 ani a murit, iar fratele sau de 3 ani este in coma dupa ce mama lor i-a aruncat de la balconul hotelului unde era cazata impreuna cu cei doi fii. Incidentul a avut loc in municipiul Botoșani. Femeia, in varsta de 23 de ani, amenința ca se sinucide in timp ce […] The post Tragedie la Botoșani: o mama și-a aruncat cei doi fii pe geam.Femeia amenința ca-și pune capat zilelor appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

